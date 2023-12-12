Продати долар можна в середньому за курсом 37 грн, євро – 40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 грудня, подорожчав на 20 копійок – до 37,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,00 грн за долар.

Середній курс гривні до євро сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні також подорожчав – на 19 копійок до 37,69 грн/дол. (продати долар можна за 37,56 грн). Євро ж у обмінниках подорожчав на 20 копійок – до 40,70 грн/євро (курс продажу – 40,49 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Член Ради Національного банку Василь Фурман нещодавно зазначив, що валютний ринок пристосувався до нового режиму керованої гнучкості курсу, який був запроваджений Національним банком у жовтні, після скасування фіксованого курсу. За його словами, у листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку, порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму.

Згідно з оновленим прогнозом компанії Dragon Capital, середній курс гривні до долара наступного року очікується на рівні 37,3 грн/дол. в середньому та 39 грн/дол. на кінець року. Аналітики компанії зазначають, що незначне скорочення резервів НБУ в останні місяці, викликане плановим зменшенням обсягів міжнародного фінансування, не створює загрози для курсової стабільності.

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