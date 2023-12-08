Незначне скорочення резервів НБУ в останні місяці не створює загрози для курсової стабільності.

Середній курс гривні до долара наступного року очікується на рівні 37,3 грн/дол. в середньому та 39 грн/дол. на кінець року. Такий прогноз міститься в оновленій оцінці аналітиків компанії Dragon Capital.

Зазначається, що після рішення НБУ про перехід до керованої гнучкості валютного курсу на початку жовтня, курс гривні до долара очікувано залишався стабільним. НБУ контролює ситуацію на валютному ринку, суттєво обмежуючи коливання курсу за рахунок інтервенцій.

Аналітики повідомляють, що незначне скорочення резервів НБУ в останні місяці до $38,8 млрд, викликане плановим зменшенням обсягів міжнародного фінансування, не створює загрози для курсової стабільності, адже станом на кінець листопада резерви НБУ були на 36% вище, ніж на початку року, та достатніми для фінансування більше п’яти місяців імпорту.

Відео дня

У Dragon Capital очікують, що за умови отримання достатніх обсягів міжнародної фінансової підтримки резерви НБУ продовжать поступово зростати, і досягнуть $45 млрд на кінець 2024 року. Нацбанк планує з часом збільшувати діапазон коливань курсу гривні та забезпечувати відповідність загальної динаміки курсу макроекономічним умовам.

"Проте, зважаючи на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ми вважаємо, що Нацбанк буде реалізовувати цей план дуже поступово, і зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до долара на рівні 37,3 в середньому за рік та 39,0 на кінець року", - йдеться у прогнозі.

Курс валют в Україні

З жовтня 2023 року Національний банк запровадив режим керованої гнучкості валютного курсу на зміну фіксованому курсу, що діяв з початку повномасштабної війни.

У законі про державний бюджет на 2024 рік прогнозний курс гривні до долара США складає 40,7 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: