Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,63 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 12 лютого, підвищився на 6 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 41,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,63 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 9 копійок – до 38,13 грн/долар (продати долар можна за 38,06 грн). Курс євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 23 копійки – до 41,50 грн/євро (курс продажу – 41,35 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 12 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,62 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,51 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок порівняно з курсом п’ятниці.

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