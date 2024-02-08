На готівковому валютними ринку курс коливатиметься в рамках 37,8-39 грн/$ та 41-43 грн/€.

Наступного тижня головні тренди валютного ринку не зазнають змін: регулятор реалізовуватиме стратегію незначної "корекції" співвідношення попиту і пропозиції на міжбанку, час від часу збільшуючи чи зменшуючи обсяг валютних інтервенцій.

Про це у коментарі УНІАН розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, разом з тим, міжнародних запасів валюти цілком вистачає для досить тривалого здійснення гнучких інтервенцій обсягом в середньому 2,5-3 млрд дол. на місяць. Крім того, будь-які зміни курсів валют не будуть загрозливими, проте вони залишатимуться різноспрямованими - курс незначно зростатиме або ж навпаки - знижуватиметься. Важливим також буде те, що готівковий ринок формуватиме курси згідно з курсами міжбанку, беручи їх за основу власної курсової політики.

Щодо чинників, які можуть впливати на ситуацію на валютному ринку, експерт виділив загальний обсяг та системність отримання макрофінансової допомоги.

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"Цей фактор впливатиме не лише на валютний ринок, а взагалі на ситуацію в економіці країни. Згідно з розрахунками урядовців, щомісяця Україна потребує до 3 млрд дол. допомоги, кошти з якої перекриватимуть видатки бюджету, а також емоційний стан суспільства - його стійкість до випробувань війною. Сюди ж варто віднести й протидію різноманітним ворожим ІПСО, покликані розхитати суспільство. Тому важливим буде запобігання появі будь-яких панічних настроїв, хворобливого ажіотажу та інших ірраціональних збудників попиту", - зазначив Лєсовий.

Основні ж характеристики валютного ринку, за прогнозом банкіра, впродовж 12-18 лютого будуть такими:

курсові коливання на міжбанку відбуватимуться в коридорі 37,5-38,5 грн/$ та 40-42 грн/€, а на готівковому ринку зміни курсів будуть у рамках 37,8-39 грн/$ та 41-43 грн/€;

поточні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 грн, на готівковому ринку - 0,3-0,5 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу збережеться на рівні попередніх кількох тижнів: на міжбанку - до 0,1 грн, на готівковому ринку - 0,5-1 грн;

різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: до 0,5 грн (курс купівлі), до 1 грн (курс продажу).

"Іншими словами, наразі є всі підстави вважати, що загальна картина валютного ринку не зміниться: баланс між попитом і пропозицією може бути збереженим. Відповідно всі поточні зміни будуть більш-менш очікуваними та досить стандартними", - резюмував Лєсовий.

Курс валют в Україні:

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 8 лютого, знизився на 2 копійки - до 38,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,30 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 8 лютого, залишився без змін - 38,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також залишився без змін і становить 41,35 грн за євро.

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