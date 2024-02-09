Курс долара до національної валюти встановлено на рівні 37,62 грн/дол., євро - 40,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 12 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,62 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок порівняно з сьогоднішнім показником. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається, що офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,51 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,67/37,70 грн/дол., євро – 40,63/40,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс гривні перед вихідними в банках України у п’ятницю, 9 лютого, незначно зменшився – на 1 копійку до 38,04 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,30 грн за євро.

При цьому у "ПриватБанку" трохи подешевшала валюта. Зокрема, долар до гривні у п’ятницю, 9 лютого, подешевшав на 5 копійок – до 38,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також зменшився на 5 копійок і становить 41,30 грн за євро. Продати ж американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,30 грн за одиницю іноземної валюти.

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