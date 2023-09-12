Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 12 вересня, залишився на рівні попереднього показника - 37,90 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою також залишився на вчорашньому рівні – 40,82 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 12 вересня, послабшав на 8 копійок – до 38,18 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,15 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, коливання валютного курсу цього тижня будуть менш помітними завдяки заходам Нацбанку, і гривня перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн/$ та 40-41,5 грн/€.

Нацбанк, за словами експерта, вжив оперативних заходів, аби повернути баланс між попитом і пропозицією на валюту: дав можливість банкам продавати безготівкову валюту населенню до 50 тис. грн на місяць та вдвічі збільшив ліміт на безготівкову покупку валюти (до 200 тис. грн) з обов’язковим подальшим її розміщенням на депозитах.

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