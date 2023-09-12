Продати долар можна в середньому за курсом 37,55 грн, євро – 40,45 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 12 вересня, послабшав на 8 копійок – до 38,18 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,15 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,55 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,45 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" 11 вересня залишився на рівні попереднього показника - 37,90 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора також не змінився і становив 41,00 грн за євро.

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Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, керівники опитаних компаній очікують на валютний курс у 41 грн за долар наступного року.

Так, у бюджетах на 2024 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн за 1 долар. Для порівняння, на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/дол., а у 2021-2022 роках - 29 грн/дол.

Як йдеться у оновленому макроекономічному прогнозі компанії Dragon Capital, до кінця 2023 року офіційний курс гривні очікується на рівні 36,6-37,5 грн/дол., а до кінця 2024 року буде поступово послаблюватися до 41 грн/дол.

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