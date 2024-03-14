Продати долар можна в середньому за курсом 38,50 грн, євро – 42,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 14 березня, зріс на 15 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки – до 38,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,77 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,70 грн/євро (курс продажу – 42,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 14 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,79 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 30 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,42 грн/євро, тобто гривня послабилася на 38 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 13 березня, зріс на 20 копійок і становив 38,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора подорожчав на 15 копійок і складав 42,40 грн за євро.

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