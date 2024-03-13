Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,42 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 14 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,79 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 30 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,42 грн/євро, тобто гривня послабилася на 38 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,78/38,80 грн/дол., євро – 42,43/42,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 13 березня, зріс на 20 копійок – до 38,85 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 16 копійок і складає 42,50 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 13 березня, зріс на 20 копійок і становить 38,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 42,40 грн за євро.

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