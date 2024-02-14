Продати долар можна в середньому за курсом 38,00 грн, євро – 40,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 14 лютого, подорожчав на 17 копійок – до 38,47 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 41,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,90 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні зріс на 9 копійок – до 38,41 грн/долар (продати долар можна за 38,30 грн). Готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 6 копійок – до 41,65 грн/євро (курс продажу – 41,40 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 14 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,13 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 23 копійки порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,12 грн/євро, тобто гривня послабилася на 31 копійку порівняно з учорашнім курсом.

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