Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,12 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 14 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,13 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 23 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,12 грн/євро, тобто гривня послабилася на 31 копійку порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,14/38,16 грн/дол., євро – 41,17/41,19 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 13 лютого, зріс на 15 копійок – до 38,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 41,60 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 лютого, зріс одразу на 20 копійок – до 38,30 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,50 грн за євро.

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