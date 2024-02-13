Продати долар можна в середньому за курсом 37,80 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 лютого, зріс одразу на 20 копійок – до 38,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,80 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 38,32 грн/долар (продати долар можна за 38,20 грн). Курс євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 9 копійок – до 41,59 грн/євро (курс продажу – 41,40 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 13 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,90 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 28 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 40,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 30 копійок порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня загальна картина валютного ринку не зміниться, відповідно всі поточні зміни будуть досить стандартними. На готівковому валютному ринку зміни курсів будуть у рамках 37,8-39 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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