Курс євро встановлено на рівні 41,48 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 16 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,86 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,48 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,89/37,95 грн/дол., євро – 41,46/41,52 грн/євро.

Відео дня

Курс валют – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,90 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,75 грн за євро.

У валютних обмінниках сьогодні долар подешевшав на 3 копійки – до 38,87 грн/дол. Євро ж в свою чергу подешевшав на 4 копійки, до 42,70 грн/євро

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок, 15 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 42,75 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: