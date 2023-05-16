Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,03 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 4 копійки - до 37,53 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 20 копійок - до 41,10 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,03 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

Курс попереднього дня

15 травня 2023 року курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 3 копійки - до 37,57 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн. Курс євро подешевшав на 5 копійок - до 41,30 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 37,07 грн/дол., євро - 40,30 грн/євро.

Відео дня

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 15 травня зміцнився на 2 копійки - до 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 9 копійок і складає 41,40 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро - 40,75 грн за євро.

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