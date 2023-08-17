Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 17 серпня, подорожчав на 25 копійок - до 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав на 15 копійок – до 41,55 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 40,55 грн за одиницю іноземної валюти. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Курс долара під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 17 серпня, послабшав на 16 копійок - до 37,90 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними обмінників, щодо євро курс гривні послабшав на 12 копійок – до 41,62 грн за євро.

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Директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько вважає, що наближення осені і посилення побоювань українців з приводу повторення енергетичної кризи можуть дещо зміцнити долар, а це своєю чергою може підвищити попит на валюту на сірому ринку. Проте зараз попит на валюту дещо впав - в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується, тому найближчим часом не слід очікувати зростання курсу.

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