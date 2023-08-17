Продати долар можна в середньому за курсом 37,20 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 17 серпня, послабшав на 16 копійок - до 37,90 гривні за долар.

Згідно з оприлюдненими даними обмінників, щодо євро курс гривні послабшав на 12 копійок – до 41,62 гривні за євро.

Продати американську валюту сьогодні можна дорожче - в середньому за курсом 37,20 грн за долар, своєю чергою, продати євро можна за таким же курсом, як і попереднього дня - 40,80 грн за євро.

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Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" учора, 16 серпня, подорожчав на 15 копійок - до 37,55 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові при цьому залишився на рівні попереднього показника - 41,40 грн за євро.

За прогнозом директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні цього тижня - до 20 серпня - перебуватиме у діапазоні від 37,3 до 37,8 грн/дол., і значних змін у валютному курсі до кінця поточного тижня очікувати не варто, адже попит на валюту дещо впав. За словами Золотько, наразі для гривні спостерігається сприятливий часовий проміжок - в середині місяця попит на валюту з боку громадян зазвичай знижується, тому подальшого зростання курсу не прогнозується.

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