Продати долар можна в середньому за курсом 38,00 грн, євро – 41,63 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 17 січня, подешевшав на 12 копійок – до 38,68 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 22 копійки і складає 42,43 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,63 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 18 копійок – до 38,57 грн/дол. (продати долар можна за 38,45 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 33 копійки, до 42,20 грн/євро (курс продажу – 41,95 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на середу, 17 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,92 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з учорашнім показником.

Згідно з даними на сайті Національного банку, офіційний курс щодо євро на середу встановлений на рівні 41,28 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок порівняно з попереднім курсом.

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