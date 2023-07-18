Курс євро сьогодні становить 41,70 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 18 липня, залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 10 копійок – до 41,70 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,74 грн. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро - 40,70 грн/євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 18 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,30 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,80 грн/євро.

Відео дня

Минулого тижня курс гривні у системно важливих банках змінився всього на 1-2 копійки й залишився на рівні 36,6-37,4 грн/дол., а дисбаланс між купівлею та продажем валюти минулого тижня зменшився, сприяючи зменшенню інтервенцій НБУ.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня на готівковому валютному ринку буде спостерігатися подібна до минулотижневої ситуація: так, готівковий курс гривні перебуватиме у рамках 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро. За словами експерта, різниця між курсом покупки і продажу збережеться в межах 0,15-0,25 грн, а щоденні коливання складуть 0,1-0,3 грн.

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