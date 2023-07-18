Продати долар в середньому можна за курсом 36,73 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 18 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,73 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, курс готівкового долара у "ПриватБанку" 17 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс євро у банку тоді подорожчав на 10 копійок – до 41,60 грн/євро.

Відео дня

За даними інвестгрупи ICU, через максимальну наближеність курсу до офіційного можливості для подальшого укріплення готівкового курсу гривні практично вичерпано.

Готівковий курс долара в Україні до кінця поточного тижня (з 17 до 23 липня) навряд чи сильно зміниться, значні коливання у зазначений період не очікуються, зазначають експерти. Разом з тим наголошується, що нинішня стабільність не може бути довгою через те, що 27 липня має відбутися важливе засідання правління НБУ. На цьому засіданні обговорять макроекономічні питання, які можуть вплинути на курс.

Вас також можуть зацікавити новини: