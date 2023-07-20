Продати долар в середньому можна за курсом 36,70 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 20 липня, зміцнився на 2 копійки – до 37,28 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 41,75 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 липня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок – до 37,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові подешевшав також на 5 копійок – до 41,65 грн/євро.

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За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, цього тижня – з 17 по 23 липня – курс продажу долара в Україні коливатиметься у коридорі 36,9-37,30 грн/дол., курс купівлі – у рамках 36,1–37,1 грн/дол.

За словами Золотько, значного потенціалу для зниження курсу наразі небагато, адже готівковий курс дуже близький до котирувань міжбанківського валютного ринку, тому банківські установи не мають мотивації до подальшого зниження курсу, тим самим вони стримують здешевлення іноземної валюти і в небанківських обмінниках. Проте невелика корекція курсу все ж можлива.

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