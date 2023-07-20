Курс євро сьогодні становить 41,65 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 20 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,15 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові також не змінився і складає 41,65 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,55 грн. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,55 грн/дол., євро - 40,65 грн/євро.

Курс долара під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара у банках Києва сьогодні зміцнився на 2 копійки – до 37,28 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 41,75 грн/євро.

Відео дня

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, завершення липня стане додатковим свідченням тривалої стабільності на валютному ринку: готівковий курс перебуватиме в нових, максимально наближених до офіційного курсу межах: 36,7-37,3 грн/дол. та 41-42 грн/євро.

Поточні коливання курсів скоротяться до 0,1-0,3 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,15-0,25 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: