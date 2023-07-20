Надалі варто очікувати подальші кроки НБУ з валютної лібералізації.

Завершення липня стане додатковим свідченням тривалої стабільності на валютному ринку: готівковий курс перебуватиме в нових, максимально наближених до офіційного курсу межах: 36,7-37,3 грн/дол. та 41-42 грн/євро

Як зазначив у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, поточні коливання курсів скоротяться до 0,1-0,3 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,15-0,25 грн. Лєсовий відзначив ще одну позитивну тенденцію - зростання дохідності українських євробондів, що означає зростання позитивних очікувань від української економіки.

"Така досить позитивна ситуація на ринку суттєво впливає на розмір інфляції: з початку року вона становить 4,6%, а у річному вимірі вона вже скоротилася до 12,8%. Розуміємо, що низька інфляція та відчуття стабільності дає змогу громадянам користуватися депозитними та кредитними програмами без побоювань за власні кошти. Крім того, "непомітна" інфляція - це перспектива розвитку будь-яких сфер бізнесу: попри "воєнні" обставини, починає працювати стратегія розвитку, а не тактика виживання", - сказав банкір.

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Серед головних причин тривалої стабільності на валютному ринку експерт виокремив значні обсяги макрофінансової допомоги з боку країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій (з початку року Україна вже отримала майже 23 млрд дол. допомоги) та поступовий розвиток майже всіх сфер економіки.

"Можна зробити висновок, що протягом наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку збереже всі ознаки стабільності. Курсові "коридори" не зміняться: 36,7-37,3 грн/дол. та 41-42 грн/євро", - сказав Лєсовий.

Він зауважив, що надалі (зокрема у серпні) варто очікувати подальші кроки НБУ з валютної лібералізації: ближче до осені цілком можливе повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют (іншими словами ринок вже майже дозрів до "єдиного" курсу валют).

Що відбувається на валютному ринку

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 20 липня, зміцнився на 2 копійки – до 37,28 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 41,75 грн/євро.

Учора, 19 липня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок – до 37,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові подешевшав також на 5 копійок – до 41,65 грн/євро.

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