Продати долар можна в середньому за курсом 38,05 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 20 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 32 копійки – до 38,68 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,50 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 20 копійок – до 41,85 грн/євро (курс продажу – 41,62 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 20 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 31 копійку порівняно з сьогоднішнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,24 грн/євро, тобто гривня подешевшала на 35 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, у більшості кас банків курс долара на поточному тижні перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,50 до 38,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - в межах від 37,55 до 38,80 грн/дол.

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