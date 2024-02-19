Продати долар можна в середньому за курсом 37,90 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 19 лютого, зріс на 12 копійок - до 38,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,80 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 26 копійок – до 38,36 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,26 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав одразу на 30 копійок – до 41,65 грн/євро (курс продажу – 41,48 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 19 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,97 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,89 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок порівняно з курсом п’ятниці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня коливання курсу на готівковому валютному ринку відбуватимуться в рамках 37,8-39 грн/дол. та 41-43 грн/євро, а глобальних змін курсів валют не передбачається.

Вас також можуть зацікавити новини: