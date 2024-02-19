Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,24 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 20 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 31 копійку порівняно з сьогоднішнім показником.

Значно послабилася національна валюта і щодо євро. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,24 грн/євро, тобто гривня подешевшала на 35 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,27/38,29 грн/дол., євро – 41,22/41,24 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 19 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 41,60 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 19 лютого, зріс на 12 копійок - до 38,40 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,60 грн за євро.

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