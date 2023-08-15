Банкіри очікують курс у 40,54 грн/дол. в найближчі 12 місяців.

Фінансові аналітики та домогосподарства у липні 2023 року погіршили свої очікування щодо курсу гривні до долара на наступні 12 місяців, про що свідчать результати опитування Національного банку.

За даними регулятора, фінансові аналітики у липні прогнозували, що у найближчі 12 місяців курс долара сягне позначки у 40,26 грн/дол. При цьому за місяць до цього – у червні 2023 року – очікування аналітиків були оптимістичнішими – 39,54 грн/дол.

Домогосподарства також погіршили свої курсові очікування, але меншими темпами. Так, у липні громадяни прогнозують курс у 39,75 грн/дол. проти очікуваних у червні 39,66 грн/дол.

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Що стосуються банків, то у фінустановах навпаки покращили прогнози: згідно з липневими оцінками, банкіри очікують у найближчі 12 місяців курс у 40,54 грн/дол. проти квітневого показника у 41,38 грн/дол. (банки надають оцінки щоквартально).

Що зараз відбувається з курсом

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 15 серпня, залишився на рівні попереднього показника у 37,65 гривень за долар. У "ПриватБанку" сьогодні курс гривні до долара також не змінився і залишився на рівні 37,40 грн за долар.

14 серпня, готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" послабшав на 5 копійок - до 37,40 грн за долар. Курс готівкового євро у "ПриватБанку" вчора не змінювався і залишився на рівні 41,45 грн за євро.

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