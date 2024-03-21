Продати долар можна в середньому за курсом 38,85 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 21 березня, не змінився і складає 39,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,85 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також незмінний – 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 24 копійки – до 39,11 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,95 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 15 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,63 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 21 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 20 березня, зріс на 20 копійок і становив 39,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора зріс на 15 копійок і складав 43,00 грн за євро.

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