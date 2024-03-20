Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,37 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 20 березня, зріс на 20 копійок і становить 39,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,80 грн, євро - за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 15 копійок і складає 39,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 18 копійок і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 39,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,00 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

Долар за офіційним курсом вперше перевищив позначку у 39 гривень: Нацбанк встановив на 20 березня курс долара до гривні на рівні 39,13 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з учорашнім показником.

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