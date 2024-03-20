Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 21 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта незначно зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,13/39,16 грн/дол., євро – 42,43/42,45 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 20 березня, зріс на 20 копійок і становить 39,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Як розповіли у прес-службі "Укрексімбанку", поточне зростання курсу долара до 38,80-38,90, що становить 2% з початку року, є очікуваним на тлі зниження надходжень міжнародної допомоги, певного надолуження бюджетних видатків та збільшення попиту, йдеться у статті УНІАН.

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