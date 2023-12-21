Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 21 грудня, подорожчав на 28 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 41,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,90 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 32 копійки – до 38,22 грн/дол. (продати долар можна за 38,04 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 42 копійки, до 41,87 грн/євро (курс продажу - 41,60 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на четвер, 21 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,55 грн/дол., тобто гривня послабилася на 23 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,07 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок порівняно з попереднім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" вчора, 20 грудня, подорожчав на 10 копійок – до 37,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подорожчав на 35 копійок і становить 41,35 грн за євро.

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