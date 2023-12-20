Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 20 грудня, подорожчав на 10 копійок – до 37,65 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 35 копійок і становить 41,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 грн, євро – за курсом 40,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 41,32 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 20 грудня, подорожчав на 11 копійок – до 37,82 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,60 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 20 копійок – до 37,90 грн/дол. (продати долар можна за 37,75 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 30 копійок, до 41,45 грн/євро (курс продажу - 41,20 грн/євро).

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