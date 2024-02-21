Продати долар можна в середньому за курсом 38,30 грн, євро – 41,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 21 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 42,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 9 копійок – до 38,77 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,65 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав одразу на 23 копійки – до 42,08 грн/євро (курс продажу – 41,85 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 21 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,48 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 20 копійок порівняно з сьогоднішнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,54 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 30 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

За інформацією аналітиків інвестгрупи ICU, минулого тижня відбулося одне з найбільших ослаблень офіційного курсу гривні від моменту переходу до керованої гнучкості курсу в жовтні, при цьому НБУ чітко демонструє можливість контролювати ринок через інтервенції, але з поступовим ослабленням курсу гривні протягом року.

Вас також можуть зацікавити новини: