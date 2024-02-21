Низка уточнень регулятора починає діяти з 21 лютого.

Національний банк рішенням від 20 лютого вирішив оптимізувати низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів та збереження стійкості валютного ринку, повідомила прес-служба регулятора.

Так, з середи, 21 лютого, уточнено умови купівлі валюти бізнесом.

На сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України, пояснили в Нацбанку.

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Також підприємствам доступні валютні операції на умовах "своп" (купівля, продаж, обмін валюти зі зворотною операцією на певну дату в майбутньому з фіксацією курсу та інших умов у договорі) із купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта. Щоб відповідні операції не використовувалися для обходу діючих обмежень, НБУ уточнює умови купівлі валюти підприємствами.

Так, з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах "своп", за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

Для цього на дату купівлі валюти юрособам потрібно буде надавати банку інформацію про продану ним іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти на поточних та депозитних рахунках.

По-друге, за інформацією НБУ, уточнено особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями.

Наразі діє норма, відповідно до якої банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на рахунок резидента в банку коштів від нерезидента за товар, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

Для того, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки за експорт товарів, НБУ уточнює особливості здійснення валютного нагляду банками. Починаючи з 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду.

Валютний ринок України

Раніше УНІАН писав, що Нацбанк дозволив більші коливання курсу. У середині лютого відбулося одне з найбільших ослаблень офіційного курсу гривні від моменту переходу до керованої гнучкості курсу в жовтні.

За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 мільйона гривень податків до бюджетів різних рівнів. Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значився 3851 обмінник, або на 84 обмінники більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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