Готівковий курс гривні в системно важливих банках за тиждень послабшав на 0,8%.

Минулого тижня відбулося одне з найбільших ослаблень офіційного курсу гривні від моменту переходу до керованої гнучкості курсу в жовтні.

Як йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU, офіційний курс гривні протягом тижня як слабшав, так і посилювався, коливаючись у межах від 37,62 грн/дол. до 38,17 грн/дол. Це були найбільш часті денні коливання курсу більш ніж на 0,5% за майже п'ять місяців з моменту переходу НБУ до режиму керованої гнучкості курсу.

Зазначається, що на роздрібному ринку збалансованість обсягів купівлі та продажу валюти покращилася. Купівля валюти скоротилася на 13,3%, а продаж валюти зріс на 7,7%, готівковий курс гривні в системно важливих банках послабшав на 0,8% - до 37,8-38,4 грн/дол.

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У підсумку загальний баланс на валютному ринку все ж погіршився й НБУ довелося збільшити інтервенції до $322 млн, проте це все ще помітно нижче середньотижневого обсягу інтервенцій з початку року.

"НБУ допускав значні коливання майже щодня, зберігаючи можливість зміни курсу в обидва боки. На нашу думку, Нацбанк перевіряє реакцію ринку на подібні коливання курсу гривні. Водночас НБУ чітко демонструє можливість контролювати ринок через інтервенції, але з поступовим ослабленням курсу гривні протягом року", - зазначили аналітики.

Новини курсу валют

Національний банк встановив на вівторок, 20 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 31 копійку порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,24 грн/євро, тобто гривня подешевшала на 35 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Учора, 19 лютого, курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 19 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подорожчав на 20 копійок і становив 41,60 грн за євро.

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