Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 41,15 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 22 грудня, подорожчав на 10 копійок – до 38,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,6 0 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,15 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 38,20 грн/дол. (продати долар можна за 38,05 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 8 копійок, до 41,95 грн/євро (курс продажу - 41,75 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на п’ятницю, 22 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,60 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку порівняно з учорашнім курсом.

Попри девальвацію гривні, яка спостерігається останніми днями, ситуація на валютному ринку є нормальною, адже відповідно до задекларованих принципів Нацбанку, курс може коливатися в обидва боки, розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Він наголосив, що регулятор згладжує ці коливання, водночас дозволяючи курсу виступати коригуючим механізмом для валютного ринку і макроекономічних процесів.

Вас також можуть зацікавити новини: