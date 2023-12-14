Рівень міжнародних резервів залишається достатнім для підтримання курсової стійкості.

Адаптація до режиму керованої гнучкості обмінного курсу пройшла успішно, і валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

Він зазначив, що підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а надалі баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився. Це позначилося й на зменшенні чистого продажу валюти НБУ.

Так, у листопаді сальдо інтервенцій НБУ (різниця між операціями купівлі-продажу валюти) становило 2,5 млрд дол. та було меншим, ніж у попередні місяці. Як і декларувалося, НБУ щоденно компенсував структурний дефіцит валюти, даючи змогу курсу гривні коливатися як у бік зміцнення, так і в бік послаблення під впливом змін у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

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"Новий курсовий режим помітно пожвавив роботу міжбанківського ринку, зокрема суттєво зріс обсяг операцій між банками без участі НБУ. Збільшення глибини валютного ринку є важливим для зниження його чутливості до ситуативних чинників і підвищення курсової стійкості", – наголосив Пишний.

Крім того, посилився зв’язок між готівковим та безготівковим сегментами валютного ринку. Скасування обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню сприяло подальшій мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом.

Голова НБУ зазначив, що регулятор зберігатиме активну присутність на валютному ринку для задоволення структурного попиту та згладжування курсових коливань. У міру формування належних макроекономічних передумов Нацбанк поступово збільшуватиме гнучкість курсу та посилюватиме його роль як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.

Також Пишний повідомив, що рівень міжнародних резервів залишається достатнім для підтримання курсової стійкості

"На кінець листопада міжнародні резерви НБУ становили близько 39 млрд дол. Упродовж останніх місяців вони зменшилися несуттєво, попри меншу ритмічність надходження зовнішнього фінансування. Поточний обсяг резервів є суттєво вищим порівняно як з початком цього року, так і періодом до повномасштабного вторгнення РФ", – сказав голова НБУ.

Курс валют в Україні

У жовтні 2023 року Національний банк запровадив режим керованої гнучкості валютного курсу, який замінив фіксований курс, що діяв з початку повномасштабного вторгнення.

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначається операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, Нацбанк суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

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