Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,28 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 22 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,60 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,61/37,63 грн/дол., євро - 41,34/41,36 грн/євро.

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Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 21 грудня, подорожчав на 25 копійок – до 37,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 55 копійок і становить 41,90 грн за євро.

За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, попри девальвацію гривні, яка спостерігається останніми днями, ситуація на валютному ринку є нормальною, адже відповідно до задекларованих принципів Нацбанку, курс може коливатися в обидва боки.

"Ця ситуація для нас є абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватними до відповідної ситуації, і курс має коливатися в обидва боки", – зазначив Ніколайчук.