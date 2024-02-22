Курс євро сьогодні становить 42,17 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 лютого, зріс на 10 копійок – до 38,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 42,17 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,50 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 8 копійок – до 38,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,73 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав одразу на 13 копійок – до 42,21 грн/євро (курс продажу – 41,98 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 22 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,62 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,72 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 18 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 21 лютого, зріс на 15 копійок - до 38,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: