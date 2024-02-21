Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,72 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 22 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,62 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Помітно послабилася національна валюта і щодо євро. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,72 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 18 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,62/38,65 грн/дол., євро – 41,76/41,77 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 21 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,80 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 42,00 грн за євро.

У "ПриватБанку" курс долара до гривні у середу, 21 лютого, зріс на 15 копійок - до 38,80 грн за долар. Євро ж у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 грн за євро.

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