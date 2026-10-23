В Україні подорожчав долар: курс валют на 23 жовтня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,81 грн, євро – 50,36 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 23 жовтня, зріс на 7 копійок і складає 45,41 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,81 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 1 копійки і становить 51,01 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,36 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,10 грн/євро, а курс продажу - 50,85 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 23 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,05 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

Як розповів УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, упродовж 26 жовтня - 1 листопада на готівковому ринку очікується курс у 44,8-45,5 грн/дол. та 50-52 грн/євро.

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