Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 23 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,05 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,05/45,08 грн/дол., а до євро – 50,43/50,45 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,82 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 51,02 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,36 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 22 жовтня, зріс на 5 копійок і становить 45,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,00 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

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