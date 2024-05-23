Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 24 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,92 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумов курс долара.

Щодо євро національна валюта також впала в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,31 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,97/39,99 грн/дол., євро – 43,38/43,39 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 40,15 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,05 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 43,65 грн/євро (курс продажу – 43,47 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 23 травня, зріс на 5 копійок – до 40,10 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 43,65 грн за євро.

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