Продати долар в середньому можна за курсом 36,80 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 29 червня, послабився на 5 копійок – до 37,45 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,15 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,80 грн за дол., євро – 40,50 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом аналітика Центру біржових технологій Максима Орищака, курс долара в Україні у липні, як і курс євро, швидше за все, залишатиметься стабільним: середній курс продажу долара збережеться в діапазоні 36,5 - 37 гривень, а євро - у рамках 39 - 40,5 гривень.

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За словами експерта, стабільність курсу валют в Україні буде забезпечена діями НБУ, який з початку повномасштабної війни вжив заходів, що пом'якшують можливі коливання. Крім того, на ситуацію на валютному ринку впливають стабільні потоки зовнішнього кредитування України.

За даними Національного банку, ситуація на валютному ринку України поліпшилася – готівкова гривня зміцнилася на 9% з початку року, а готівковий курс практично зрівнявся із безготівковим, відтак поліпшилися курсові очікування бізнесу і населення.

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