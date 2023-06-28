Американську валюту можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 28 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 10 копійок - до 41,20 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,20 грн/євро.

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Ситуація на валютному ринку в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України переглянув прогноз щодо кредитних втрат через російське вторгнення з 30% до 20%.

Також раніше у Нацбанку зазначили, що можливе блокування морських шляхів експорту з України внаслідок припинення роботи зернової ініціативи може посилити тиск на курс гривні.

Водночас економіст Олег Пендзин прогнозує стабільний курс долара в Україні до кінця цього літа. Він зазначає, що Нацбанк досяг мети, до якої прагнув: наразі готівковий курс долара наразі близький до офіційного курсу у 36,6 гривні.

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 36,5-37,6 грн/дол.

Курс гривні в банківських обмінниках сьогодні ослаб і щодо долара, і щодо євро. Так, курс гривні до долара послабився на 5 копійок – до 37,40 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 15 копійок і становить 41,15 грн/євро.

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