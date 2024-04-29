Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 29 квітня, не змінювався і становить 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,35 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не зазнав змін і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар не змінився і складає 39,89 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні здорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн/євро (курс продажу – 42,82 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у своєму прогнозу зазначив, що наближення великодніх свят може стати фактором тимчасового зниження валютних курсів, однак цей фактор буде тимчасовим і не призведе до глобальних змін трендів: у першу декаду місяця курси валют можуть знизитися на 2% (0,8 грн).

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