Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 29 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,44 грн/євро, тобто гривня зросла на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,58/39,62 грн/дол., євро – 42,43/42,46 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Фінансовий експерт Сергій Фурса, коментуючи прогноз Міжнародного валютного фонду, висловив впевненість, що курс долара в Україні в доступному для огляду майбутньому не зростатиме до 50 грн/дол. і вище.

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