Продати долар можна в середньому за курсом 39,50 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 29 квітня, залишився незмінним – 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні не змінився і складає 39,89 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні здорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн/євро (курс продажу – 42,82 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 29 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,44 грн/євро, тобто гривня зросла на 8 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом травня ситуація на валютному ринку буде досить збалансованою, проте не виключено певне зниження курсів іноземних валют у період великодніх свят.

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