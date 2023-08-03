Курс долара зріс на 8 копійок, - до 37,35 гривень.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 3 серпня, послабився на 8 копійок, - до 37,35 грн за долар (з вчорашніх 37,27 грн). Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 гривень.

Курс євро у фінустанові не змінився і становить 41,55 грн/євро. Продати євро можна за курсом 40,55 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,66 грн.

Що зараз выдбуваэться з курсом

Як повідомляв УНІАН, у банківських обмінниках курс гривні до долара 2 серпня показував зміцнення - до 37,50 грн/дол. Щодо євро курс гривні також зміцнився і склав 41,6 грн/євро.

Відео дня

За даними аналітиків, очікується, що курс долара до кінця поточного тижня в Україні залишатиметься в діапазоні від 36,55 до 38,15 грн/дол. у більшості кас банків і від 36,60 до 37,95 грн/дол. у обмінниках.

Продовжуватиметься тенденція серед власників обмінників на "розігрів" курсу і спекуляції про подальші підвищення котирувань. Проте реальний обсяг платоспроможного попиту на валюту громадян стане обмежувальним фактором у цьому процесі.

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