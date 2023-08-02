Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,67 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні,1 серпня, залишився на попередньому рівні – 37,27 грн за долар. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,67 грн/дол., євро - 40,55 грн/євро.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові подешевшав на 10 копійок і становить 41,55 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,66 грн.

"ПриватБанк" під час війни

Як повідомляв УНІАН, 29 травня 2023 року "ПриватБанк" припинив прийом готівкової валюти в терміналах самообслуговування. Ця послуга була недоступна протягом майже місяця, і клієнтам довелося звертатися до кас відділень банку, що призвело до значних незручностей.

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Проте вже з 22 червня 2023 року "ПриватБанк" відновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування, однак причину зупинки цієї послуги адміністрація фінансової установи не пояснила.

1 серпня 2023 року "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 2 роки. Клієнтам не потрібно перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

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