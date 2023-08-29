Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 29 серпня, зміцнився на 20 копійок - до 38,35 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні подорожчав на 25 копійок і склав 41,75 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,90 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 28 серпня, подешевшав на 10 копійок - до 38,35 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж послабшав на 10 копійок – до 41,90 грн за євро.

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Національний банк із 29 серпня пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Зокрема, регулятор вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Купувати безготівкову валюту можна за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Також НБУ збільшив зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.

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